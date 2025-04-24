Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала, что в Святошинском районе продолжается поисково-спасательная операция. Ее тронул момент, когда спасатели вытащили из-под завалов котика, но его хозяйка погибла.

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Что киевляне рассказывают об атаке

Пятиэтажка в Святошинском районе фактически стала эпицентром взрыва. На месте работают спасатели. В зону поражения не допускают гражданских и пострадавших. Соседние здания получили значительные повреждения. По меньшей мере в 10 из них выбиты окна и повреждены стены.

Один из жителей, Александр, находился на балконе второго этажа. Он рассказал, что через несколько минут после объявления воздушной тревоги раздался первый взрыв, впоследствии – второй. Взрывной волной были снесены окна, в доме выбиты межкомнатные двери. Его семья госпитализирована, сам же он получил ранения от осколков стекла.

Дом, в котором он жил – типичный старый трехэтажный. В таких районах в основном живут коренные киевляне. К сожалению, в квартире на первом этаже погибла пожилая женщина.

Больше всего тронуло, когда спасатели достали из-под завалов кота Мурчика. Но уже не было кому его отдать, потому что хозяйка погибла,

– поделилась Дарья Трунова.

В квартирах рядом значительные повреждения. Часть жителей обращается за помощью, некоторые пытаются убрать обломки или найти временное жилье. Входные двери многих квартир не закрываются, поэтому мужчины остаются на месте, чтобы охранять имущество.

Отметим! Известно о 8 погибших и более 70 раненых.

Те, с кем удалось пообщаться ведущей, говорят, что не верят в мир – обстрелы не прекращаются, ракеты и дроны продолжают атаковать. Люди говорят, что не собираются сдаваться и не принимают переговоры, предусматривающие потерю украинских территорий.

Последствия российского удара по столице / Фото Национальная полиция Украины

Вокруг десятки поврежденных автомобилей и домов. Несмотря на все, люди не сдаются. На месте работают волонтеры – оказывают первую медицинскую помощь, раздают горячие обеды, передают защитные пленки для окон. Часть жителей остается дома, другие – отправляются к знакомым из-за опасности пребывания в поврежденных квартирах.

Разбор завалов продолжается. Несмотря на то, что взрыв произошел еще ночью, обломков остается много, возможно, под ними еще есть пострадавшие.

Этот случай – очередное напоминание о важности реагирования на воздушные тревоги. Взрывы прогремели через 5 – 7 минут после сигнала. Часть людей еще спала, другие не успели спуститься в укрытие. Пожилые люди оказались во время взрывов на лестнице.

В некоторых домах исчезло электроснабжение, чувствовался запах газа. Еще раз призываем всех не игнорировать тревоги – даже если кажется, что время еще есть.