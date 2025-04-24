Под завалами еще может находиться около десятка человек. Представитель ГСЧС в городе Киеве Павел Петров в разговоре с 24 Каналом поделился, что на местах продолжают работать все спасательные и поисковые службы.

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Как спасатели ликвидируют последствия российской атаки

Представитель ГСЧС рассказал, что в Святошинском районе Киева, который больше всего пострадал в результате вражеского удара, продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. Из-за масштабной комбинированной атаки спасатели работали на более 13 локациях в пяти районах столицы.

В результате обстрела полностью разрушен двухэтажный жилой дом, серьезно повреждены рядом расположенные трех- и пятиэтажные здания.

По состоянию на утро подтверждена гибель восьми человек, более 70 получили ранения, среди них – шестеро детей. Относительно 9 погибшей, как сообщалось ранее – это были остатки тел, которые тоже отдали на экспертизу. Из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка, это также предварительные данные.

Примерно час назад во время "минуты тишины" спасатели обнаружили под завалами двухэтажного дома молодого человека ориентировочно 30 лет. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи,

– отметил Павел Петров.

На месте работает около 15 единиц техники и более 100 спасателей. Привлечено все необходимое оборудование для эффективной ликвидации последствий атаки.

В ГСЧС подробно рассказали о последствиях атаки: смотрите видео

Психологическую поддержку уже получили более 30 человек, которые находятся в состоянии стресса и ищут родных. Вблизи работает кинологическое отделение, привлечено в поисках с 02:30 ночи. Кинологическая группа готовится к дальнейшей работе для выявления возможных пострадавших или тел погибших.

В Киеве, предварительно, еще могут искать 10 человек под завалами,

– отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, эта информация еще нуждается в уточнении. Россияне ударили исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом с местом попадания горел гаражный кооператив на значительной площади – пожар уже ликвидирован. Последствия возгорания могли почувствовать жители Святошинского района.

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В зоне поражения находились жилые дома, учебные заведения, детские учреждения. Возле пятиэтажного дома, где работает техника, осуществляется обследование поврежденных помещений. Большинство сооружений в районе имеют значительные разрушения.

Предварительно известно, что именно здесь произошло прямое попадание баллистической ракеты. Точный тип снаряда устанавливается Воздушными силами и техническими экспертами, которые уже собрали обломки для экспертизы.