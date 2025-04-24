Під завалами ще може перебувати близько десятка людей. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров у розмові з 24 Каналом поділився, що на місцях продовжують працювати усі рятувальні та пошукові служби.

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Як рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки

Речник ДСНС розповів, що у Святошинському районі Києва, який найбільше постраждав внаслідок ворожого удару, тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Через масштабну комбіновану атаку рятувальники працювали на понад 13 локаціях у п'яти районах столиці.

У результаті обстрілу повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, серйозно пошкоджено поруч розташовані три- та п'ятиповерхові будівлі.

Станом на ранок підтверджено загибель восьми осіб, понад 70 отримали поранення, серед них – шестеро дітей. Щодо 9 загиблої, як повідомлялось раніше – це були рештки тіл, які теж віддали на експертизу. З однієї сім'ї могли загинути одразу дві дитини, це також попередні дані.

Приблизно годину тому під час "хвилини тиші" рятувальники виявили під завалами двоповерхового будинку молодого чоловіка орієнтовно 30 років. Його госпіталізували для надання медичної допомоги,

– зазначив Павло Петров.

На місці працює близько 15 одиниць техніки та понад 100 рятувальників. Залучено все необхідне обладнання для ефективної ліквідації наслідків атаки.

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Психологічну підтримку вже отримали понад 30 осіб, які перебувають у стані стресу та шукають рідних. Поблизу працює кінологічне відділення, залучене у пошуках із 02:30 ночі. Кінологічна група готується до подальшої роботи для виявлення можливих постраждалих або тіл загиблих.

У Києві, попередньо, ще можуть шукати 10 людей під завалами,

– зауважив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ця інформація ще потребує уточнення. Росіяни вдарили винятково по цивільній інфраструктурі. Поруч із місцем влучання горів гаражний кооператив на значній площі – пожежу вже ліквідовано. Наслідки займання могли відчути мешканці Святошинського району.

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У зоні ураження знаходилися житлові будинки, навчальні заклади, дитячі установи. Біля п'ятиповерхового будинку, де працює техніка, здійснюється обстеження пошкоджених приміщень. Більшість споруд у районі мають значні руйнування.

Попередньо відомо, що саме тут відбулося пряме влучання балістичної ракети. Точний тип снаряда встановлюється Повітряними силами та технічними експертами, які вже зібрали уламки для експертизи.