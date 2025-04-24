Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова розповіла, що у Святошинському районі триває пошуково-рятувальна операція. Її зворушив момент, коли рятувальники витягнули з-під завалів котика, але його хазяйка загинула.

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Що кияни розповідають про атаку

П'ятиповерхівка у Святошинському районі фактично стала епіцентром вибуху. На місці працюють рятувальники. До зони ураження не допускають цивільних та постраждалих. Сусідні будівлі зазнали значних пошкоджень. Щонайменше у 10 із них вибиті вікна та пошкоджені стіни.

Один із мешканців, Олександр, перебував на балконі другого поверху. Він розповів, що через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунав перший вибух, згодом – другий. Вибуховою хвилею було знесено вікна, у помешканні вибиті міжкімнатні двері. Його родина госпіталізована, сам же він отримав поранення від уламків скла.

Будинок, у якому він мешкав – типовий старий триповерховий. У таких районах здебільшого живуть корінні кияни. На жаль, у квартирі на першому поверсі загинула жінка похилого віку.

Найбільше зворушило, коли рятувальники дістали з-під завалів кота Мурчика. Але вже не було кому його віддати, бо господиня загинула,

– поділилася Дарина Трунова.

У квартирах поруч значні пошкодження. Частина мешканців звертається по допомогу, деякі намагаються прибрати уламки або знайти тимчасове житло. Вхідні двері багатьох квартир не зачиняються, тому чоловіки залишаються на місці, щоб охороняти майно.

Зазначимо! Наразі відомо про 8 загиблих та понад 70 поранених.

Ті, з ким вдалося поспілкуватися ведучій, кажуть, що не вірять у мир – обстріли не припиняються, ракети та дрони продовжують атакувати. Люди кажуть, що не збираються здаватися й не приймають перемовини, що передбачають втрату українських територій.

Наслідки російського удару по столиці / Фото Національна поліція України

Навколо десятки пошкоджених автівок і будинків. Попри все, люди не здаються. На місці працюють волонтери – надають першу медичну допомогу, роздають гарячі обіди, передають захисні плівки для вікон. Частина мешканців залишається вдома, інші – вирушають до знайомих через небезпеку перебування у пошкоджених квартирах.

Розбір завалів продовжується. Попри те, що вибух стався ще вночі, уламків залишається багато, можливо, під ними ще є постраждалі.

Цей випадок – чергове нагадування про важливість реагування на повітряні тривоги. Вибухи пролунали через 5 – 7 хвилин після сигналу. Частина людей ще спала, інші не встигли спуститися до укриття. Люди похилого віку опинилися під час вибухів на сходах.

У деяких будинках зникло електропостачання, відчувався запах газу. Ще раз закликаємо всіх не ігнорувати тривоги – навіть якщо здається, що час ще є.