Россияне ударили по общежитию КНУ имени Шевченко: ректор объяснил, какие последствия обстрела

Ночью 25 мая, в День Киева, Россия осуществила массовую комбинированную атаку на Украину. В частности, враг повредил студенческое общежитие в столице.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров рассказал о последствиях удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.

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Какие повреждения получило общежитие КНУ

Ректор университета сообщил, что примерно через полчаса после полуночи кусок подбитого российского дрона упал у внешней стены одного из общежитий – он перебил трубу с газом. В результате произошел взрыв, который повредил это и соседние общежития.

Владимир Бугров рассказал о последствиях вражеского удара: смотрите видео Еспресо

По людям – здесь были студенты и студентки двух наших факультетов. Серьезных повреждений нет. Четверо получили мелкие травмы. Была оказана помощь, от госпитализации отказались,

– объяснил ректор.

По его словам, всех студентов переселяют в другое общежитие. Им дают такую возможность, поскольку в этом месте эксплуатация будет непригодна. "Будут работать взрывотехники, полиция на предмет того, остались ли какие-то обломки. Происходит осмотр всех помещений, чтобы составить акты о повреждениях", – добавил Бугров.

Он объяснил, что университету придется перенаправлять ресурсы для восстановления общежития.

"Ресурсов, которые есть, они планировались для других объектов, для того, чтобы развивать. Теперь мы, знаете, вынуждены будем перенаправлять. Поэтому мы объявляем сбор благотворительной помощи для всех желающих. Делается союз выпускников университета, который уже зарекомендовал себя таким собранием для Института журналистики. И именно поэтому люди, которые окончили университет, помогают нам", – рассказал ректор.

Напомним, что в столице Украины есть повреждения в нескольких районах, в частности: