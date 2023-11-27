Не военная цель: зачем Россия массово атаковала Киев 25 ноября

Оккупанты ночью 25 ноября атаковали Киев рекордным количеством "Шахедов". Но цель врага была политическо-информационная, а не военная.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что так россияне в очередной раз показали "животную сущность своей психологии". Отметим, что 25 ноября в Украине и мире чтили память жертв голодоморов.

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"Чтим память погибших в Голодомор от рук России. Россияне тогда наших родственников уничтожали. Через 90 лет пытались повторить. Решили о себе напомнить", – подчеркнул Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что нет смысла в атаке с большим количеством БПЛА. Ведь коэффициент сбития целей украинской ПВО – более 100%. Оккупанты не могут одновременно поднять в воздух такое количество аппаратов, чтобы заблокировать противовоздушную оборону Украины.

Однако даже сбитые дроны-камикадзе все равно падают на землю и наносят разрушения. Военный эксперт считает, что враг может использовать от 10 до 30 БПЛА.

Каждую ночь или через день постараются двигаться. Большое количество летальных аппаратов могут запускать под праздник или какую-то дату. У них "скреп" – они на датах помешаны,

– сказал Свитан.

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