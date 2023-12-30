После того, как нацгвардейцы обнаружили двигавшуюся в направлении Киева ракету, они открыли огонь из пулеметов. По цели отработала мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады НГУ.
Смотрите также Массированная атака Киева: российская ракета попала в состав компании Dnipro-M
Нацгвардейцы сбили ракету
Полиция Киевской области сообщила, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты.
Также отмечают, что детонация боевой части ракеты не состоялась.
Сбитая вражеская ракета / Фото полиции Киевщины
В Национальной гвардии Украины отмечают, что огневые расчеты Нацгвардии созданы для того, чтобы противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе.
В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей. Таким образом это помогает сохранить объекты инфраструктуры и жизни украинцев.
Россия нанесла ракетный удар по Киеву: последние новости
- Утром 29 декабря оккупанты массированно обстреляли Киев ракетами разного типа. В результате атаки в столице были слышны взрывы, а впоследствии сообщали о пожарах.
- В результате атаки, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие, которые продолжают расти. Так, 30 декабря по состоянию на 12:47 мэр Киева сообщил о 16 телах погибших, которых извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.
- Также мэр Киева отметил, что эта ракетная атака страны-террористки на столицу стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города. Виталий Кличко объявил 1 января День траура в столице.