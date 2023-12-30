Після того, як нацгвардійці виявили ракету, що рухалася в напрямку Києва, вони відкрили вогонь з кулеметів. По цілі відпрацювала мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади НГУ.

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Нацгвардійці збили ракету

Поліція Київщини повідомила, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти.

Також зазначають, що детонації бойової частини ракети не відбулось.



Збита ворожа ракета / Фото поліції Київщини

У Національній гвардії України зазначають, що вогневі розрахунки Нацгвардії створені для того, аби протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дозволяє збільшувати результат збиття повітряних цілей. Таким чином, це допомагає зберегти об'єкти інфраструктури та життя українців.

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