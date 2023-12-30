Після того, як нацгвардійці виявили ракету, що рухалася в напрямку Києва, вони відкрили вогонь з кулеметів. По цілі відпрацювала мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади НГУ.
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Нацгвардійці збили ракету
Поліція Київщини повідомила, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти.
Також зазначають, що детонації бойової частини ракети не відбулось.
Збита ворожа ракета / Фото поліції Київщини
У Національній гвардії України зазначають, що вогневі розрахунки Нацгвардії створені для того, аби протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дозволяє збільшувати результат збиття повітряних цілей. Таким чином, це допомагає зберегти об'єкти інфраструктури та життя українців.
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- Вранці 29 грудня окупанти масовано обстріляли Київ ракетами різного типу. Внаслідок атаки у столиці було чути вибухи, а згодом повідомляли про пожежі.
- Внаслідок атаки, на жаль, є жертви й постраждалі, які продовжують зростати. Так, 30 грудня станом на 12:47 міський голова Києва повідомив про 16 тіл загиблих, яких дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
- Також мер Києва зазначив, що ця ракетна атака країни-терористки на столицю стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста. Віталій Кличко оголосив 1 січня День жалоби в столиці.