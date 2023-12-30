Зрештою стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждав склад компанії Dnipro-M. Це була одна з компаній, яка розташовувалася у складському приміщенні, по якому вгатили окупанти.

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Росіяни вдарили по складу компанії Dnipro-M

У компанії Dnipro-M заявили, що, за попередніми даними, серед їхніх працівників є 2 постраждалих, один з них госпіталізований. Водночас загиблих серед працівників – немає.

В результаті влучання ракети виникла пожежа, яка знищила складський об'єкт. Знищені товари та сервісний центр з ремонту продукції. Як наслідок, найближчими днями дуже вірогідні затримки з постачаннями, виконанням замовлень та ремонтів продукції,

– мовиться у дописі компанії.



Внаслідок атаки постраждав склад компанії Dnipro-M / Фото з фейсбук-сторінки Dnipro-M

У компанії заявили, що обов'язково нададуть усю необхідну допомогу постраждалим працівникам й докладуть усіх зусиль для виконання всіх інших своїх зобов'язань.

"Власники продукції, яка перебувала (на момент атаки – 24 Канал) в сервісі й постраждала, отримають відповідну компенсацію. Для цього компанія зв'яжеться з кожним споживачем", – наголосили у Dnipro-M.



Двоє працівників компанії постраждали внаслідок російської атаки / Фото з фейсбук-сторінки Dnipro-M

Зрештою представники компанії зауважили, що подібна атака є ще одним доказом того, що Росія – терористична організація. У Dnipro-M зазначили, що працюють над відновленням повноцінної роботи й дякують кожному за розуміння і підтримку.

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