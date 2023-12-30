В результате стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал состав компании Dnipro-M. Это была одна из компаний, которая располагалась в складском помещении, куда ударили оккупанты.
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Россияне ударили по составу компании Dnipro-M
В компании Dnipro-M заявили, что, по предварительным данным, среди их работников есть 2 пострадавших, один из них госпитализирован. В то же время, погибших среди работников – нет.
В результате попадания ракеты возник пожар, уничтоживший складской объект. Уничтожены товары и сервисный центр по ремонту продукции. Как следствие, в ближайшие дни очень вероятны задержки со снабжением, выполнением заказов и ремонтов продукции,
– говорится в сообщении компании.
В результате атаки пострадал состав компании Dnipro-M / Фото с фейсбук-страницы Dnipro-M
В компании заявили, что обязательно окажут всю необходимую помощь пострадавшим работникам и приложат все усилия для выполнения всех других своих обязательств.
"Владельцы продукции, которая находилась (на момент атаки – 24 Канал) в сервисе и пострадала, получат соответствующую компенсацию. Для этого компания свяжется с каждым потребителем", – отметили в Dnipro-M.
Двое сотрудников компании пострадали в результате российской атаки / Фото с фейсбук-страницы Dnipro-M
В конце концов, представители компании отметили, что подобная атака является еще одним доказательством того, что Россия – террористическая организация. В Dnipro-M отметили, что работают над восстановлением полноценной работы и благодарят каждого за понимание и поддержку.
Россия массированно обстреляла Киев ракетами
- Утром 29 декабря российская армия массированно обстреляла Киев ракетами разного типа. В результате атаки в городе слышали взрывы, а впоследствии вспыхнули пожары.
- Во время атаки также загорелся пожар в складском помещении на площади до 3 тысяч квадратных метров. Под завалами также находились люди, которых пытались спасти спецслужбы
- Следует отметить, что в результате атаки, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие, которые продолжают постоянно расти. Да, количество жертв возросло до не менее 13 человек и может продолжить расти.