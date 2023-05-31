Был взрыв, жена упала, – мужчина рассказал жуткие детали гибели любимой от атаки на Киев

Обломки "Шахеда", который сбили над Киевом во время атаки 30 мая, повредил дом в Голосеевском районе. В результате падения обломков погибла женщина, которая на момент атаки оккупантов была в своей квартире.

Иван, муж погибшей в доме в Голосеевском районе, рассказал, что Екатерина в момент взрыва спала. По его словам, от взрыва в квартире вылетели окна и жена упала.

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Из тела мужчины вытащили 7 обломков

Сам мужчина также получил многочисленные ранения. В частности, он рассказал, что из его тела извлечено около 7 обломков.

"Мы ночью спали в квартире. Был взрыв, вылетели окна. Жена упала. Я выбежал, чтобы искать ей помощь. Спустился вниз, нашел спасателей. Они поднялись наверх, спустили жену вниз в "скорые". Все. Меня выписали из больницы, достали обломки из тела, около 7 штук", – рассказал Иван.

Спальня, где спали супруги, залита кровью.

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