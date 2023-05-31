Был взрыв, жена упала, – мужчина рассказал жуткие детали гибели любимой от атаки на Киев
Обломки "Шахеда", который сбили над Киевом во время атаки 30 мая, повредил дом в Голосеевском районе. В результате падения обломков погибла женщина, которая на момент атаки оккупантов была в своей квартире.
Иван, муж погибшей в доме в Голосеевском районе, рассказал, что Екатерина в момент взрыва спала. По его словам, от взрыва в квартире вылетели окна и жена упала.
Узнайте больше Разрушение домов с жертвой и ранеными: все, что известно об атаке на Киев 30 мая
Из тела мужчины вытащили 7 обломков
Сам мужчина также получил многочисленные ранения. В частности, он рассказал, что из его тела извлечено около 7 обломков.
"Мы ночью спали в квартире. Был взрыв, вылетели окна. Жена упала. Я выбежал, чтобы искать ей помощь. Спустился вниз, нашел спасателей. Они поднялись наверх, спустили жену вниз в "скорые". Все. Меня выписали из больницы, достали обломки из тела, около 7 штук", – рассказал Иван.
Спальня, где спали супруги, залита кровью.
Россия атаковала Киев "Шахедами": что известно
- Российские военные ночью 30 мая уже 17 раз в мае атаковали Киев. На этот раз россияне атаковали иранскими баражирующими боеприпасами Shahed-136/131.
- Всего по всей Украине с северного и южного направления было запущено 31 БПЛА. Украинские военные уничтожили 29 "Шахедов". Почти все дроны были поражены на подступах столицы и в небе Киева.
- В результате падения обломков в разных районах столицы зафиксировано возгорание, разрушение объектов жилого и нежилого фонда, повреждения автомобилей. К сожалению, есть пострадавшие.
- Один человек погиб, 7 получили ранения разной степени тяжести. Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажное здание.