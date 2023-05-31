Іван, чоловік загиблої в будинку в Голосіївському районі, розповів, що Катерина у мить вибуху спала. За його словами, від вибуху у квартирі повилітали вікна й дружина впала.
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З тіла чоловіка витягли 7 уламків
Сам чоловік також отримав численні поранення. Зокрема, він розповів, що з його тіла витягли близько 7 уламків.
"Ми вночі спали у квартирі. Був вибух, повилітали вікна. Дружина впала. Я вибіг, щоб шукати їй допомогу. Спустився вниз, знайшов рятувальників. Вони піднялися наверх, спустили дружину вниз у "швидкі". Все. Мене виписали з лікарні, дістали уламки з тіла, близько 7 штук", – розповів Іван.
Спальня, де спало подружжя, залита кров'ю.
Росія атакувала Київ "Шахедами": що відомо
- Російські військові вночі 30 травня вже 17 раз у травні атакували Київ. Цього разу росіяни атакували іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131.
- Всього по всій Україні із північного та південного напрямку запустили 31 БпЛА. Українські військові знищили 29 "Шахедів". Майже усі дрони були уражені на підступах столиці та у небі Києва.
- Унаслідок падіння уламків у різних районах столиці зафіксовано загоряння, руйнування об'єктів житлового і нежитлового фонду, пошкодження автомобілів, на жаль, є потерпілі.
- Одна людина загинула, 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок.