Пострадали 3 района, есть много травмированных: какие последствия атаки "Шахедов" на Киев

Российские войска атаковали ударными БпЛА Киев в ночь на 4 мая. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и возгорания, есть пострадавшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Какие последствия российской атаки БпЛА на Киев

В КГВА сообщили, что воздушная тревога в Киеве длилась 1 час и 1 минуту. В результате атаки вражеских БпЛА на столицу пострадали три района.

Последствия российской атаки на Киев / Фото полиции Киева и ГСЧС

Какие районы пострадали в результате российской атаки:

в Оболонском районе зафиксировано возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю, возгорание 7 автомобилей на открытой местности, падение обломков во дворе дома, повреждения здания детского сада;

зафиксировано возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю, возгорание 7 автомобилей на открытой местности, падение обломков во дворе дома, повреждения здания детского сада; в Шевченковском районе зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА и возгорание в нежилой зоне;

зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА и возгорание в нежилой зоне; в Святошинском районе столицы есть возгорание трех одноэтажных частных домов

Последствия атаки БпЛА на Киев: смотрите видео

Также в одном из районов Киева можно заметить огромную воронку в результате падения обломков "Шахеда". Кроме жилых домов, поврежден также вход в супермаркет, магазин и один из входов в ТРЦ.

Воронка в результате падения обломков "Шахеда" в Киеве: смотрите видео

Кроме того, на одном из домов Киева можно заметить огромную дыру в крыше, которая образовалась вследствие падения обломков российского БпЛА.

В Киеве заметили огромную дыру на крыше здания: смотрите видео

В КГВА отметили, что все очаги возгорания были ликвидированы. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 11 человек, среди них – 2 ребенка.

Сейчас на местах продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

Напомним, что российские "Шахеды" атаковали также Хмельницкую область. Там раздавались взрывы, однако о последствиях вражеской атаки пока неизвестно.