Пострадали 3 района, есть много травмированных: какие последствия атаки "Шахедов" на Киев
- Российские войска атаковали Киев ударными БпЛА в ночь на 4 мая, что привело к разрушениям и возгораниям в трех районах столицы, пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка.
- В результате атаки "Шахедов" в Киеве повреждены жилые дома, супермаркет и один из входов в ТРЦ.
Российские войска атаковали ударными БпЛА Киев в ночь на 4 мая. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и возгорания, есть пострадавшие.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.
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Какие последствия российской атаки БпЛА на Киев
В КГВА сообщили, что воздушная тревога в Киеве длилась 1 час и 1 минуту. В результате атаки вражеских БпЛА на столицу пострадали три района.
Последствия российской атаки на Киев / Фото полиции Киева и ГСЧС
Какие районы пострадали в результате российской атаки:
- в Оболонском районе зафиксировано возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю, возгорание 7 автомобилей на открытой местности, падение обломков во дворе дома, повреждения здания детского сада;
- в Шевченковском районе зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА и возгорание в нежилой зоне;
- в Святошинском районе столицы есть возгорание трех одноэтажных частных домов
Последствия атаки БпЛА на Киев: смотрите видео
Также в одном из районов Киева можно заметить огромную воронку в результате падения обломков "Шахеда". Кроме жилых домов, поврежден также вход в супермаркет, магазин и один из входов в ТРЦ.
Воронка в результате падения обломков "Шахеда" в Киеве: смотрите видео
Кроме того, на одном из домов Киева можно заметить огромную дыру в крыше, которая образовалась вследствие падения обломков российского БпЛА.
В Киеве заметили огромную дыру на крыше здания: смотрите видео
В КГВА отметили, что все очаги возгорания были ликвидированы. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 11 человек, среди них – 2 ребенка.
Сейчас на местах продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.
Напомним, что российские "Шахеды" атаковали также Хмельницкую область. Там раздавались взрывы, однако о последствиях вражеской атаки пока неизвестно.