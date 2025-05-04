На Оболони в Киеве россияне ударили по 12-этажному дому: пробито перекрытие

В ночь на 4 мая Россия атаковала столицу ударными БпЛА. В результате удара в Оболонском районе возник пожар на последнем этаже 12-этажного дома, также разрушено перекрытие кровли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГСЧС Киева Павла Петрова в эфире КИЕВ24.

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Какие последствия российской атаки на столицу в Оболонском районе

За ночь силы ПВО сбили 69 ударных беспилотников типа "Шахед". В результате вражеской атаки на столицу в трех районах зафиксированы разрушения и возгорания, есть пострадавшие.

Спасатели работали в Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах Киева.

В Оболонском районе было попадание в 12-этажный жилой дом, там пробито было перекрытие. И, к счастью, в квартире, насколько мне известно, тогда никого не было. Спасатели очень быстро ликвидировали пожар,

– заявил представитель ГСЧС.

Во время ликвидации последствий обстрела удалось спасти кошку, которая находилась в квартире / Фото ГСЧС Киева

Павел Петров добавил, что ночью к ликвидации последствий в целом привлекались 76 спасателей и 14 единиц техники.

Что известно о вражеском ударе по столице в ночь на 4 мая

Ночью 4 мая столицу Украины атаковали ударные дроны. В Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков.

Спикер ГСЧС заявил, что по состоянию на 7 утра известно об 11 пострадавших, среди которых 2 детей. Восемь пострадавших в Оболонском районе, а также трое в Святошинском.

В Святошинском районе загорелись три частных жилых дома, а в Шевченковском загорелось дерево, повреждено электросопротивление и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Также во время обстрела столицы поврежден известный ТРЦ DreamTown. Начальник Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что по состоянию на сейчас завершаются следственно-оперативные действия и начинается уборка улиц и придомовых территорий.