Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника ДСНС Києва Павла Петрова в ефірі КИЇВ24.

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Які наслідки російської атаки на столицю в Оболонському районі

За ніч сили ППО збили 69 ударних безпілотників типу "Шахед". Унаслідок ворожої атаки на столицю у трьох районах зафіксовано руйнування та загоряння, є постраждалі.

Рятувальники працювали в Оболонському, Святошинському та Шевченківському районах Києва.

В Оболонському районі було влучання в 12-поверховий житловий будинок, там пробито було перекриття. І, на щастя, у квартирі, наскільки мені відомо, тоді нікого не було. Рятувальники дуже швидко ліквідували пожежу,

– заявив речник ДСНС.

Під час ліквідації наслідків обстрілу вдалося врятувати кішку, яка перебувала у квартирі / Фото ДСНС Києва

Павло Петров додав, що вночі до ліквідації наслідків загалом залучалися 76 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Що відомо про ворожий удар по столиці у ніч на 4 травня

Уночі 4 травня столицю України атакували ударні дрони. У Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків.

Речник ДСНС заявив, що станом на 7 ранку відомо про 11 постраждалих, серед яких 2 дітей. Восьмеро постраждалих в Оболонському районі, а також троє у Святошинському.

У Святошинському районі загорілися три приватні житлові будинки, а у Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Також під час обстрілу столиці пошкоджено відомий ТРЦ DreamTown. Начальник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що станом на зараз завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій.