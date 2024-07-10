Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель КМВА Михаил Шаманов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Поражен корпус с тяжелобольными детьми, погиб врач: что известно об атаке на "Охматдет"

В КГВА рассказали о пострадавших в результате атаки на столицу

По словам Михаила Шаманова, после российского ракетного удара по Киеву 8 июля в больницах находятся 38 пострадавших, которые получили ранения. Он отметил, что 6 из них – в тяжелом состоянии.

Также он указал, что в детских больницах города находятся 6 детей из больницы "Охматдет", которые пострадали из-за атаки России.

Всего на стационарном лечении в других медицинских учреждениях Киева и области находятся 100 маленьких пациентов "Охматдета".

К слову, Шаманов рассказал, что на всех локациях продолжается разбор завалов. Он отметил, что кое-где есть ситуация, где до сих пор работает тяжелая техника, например на Сырце. По его словам, там тяжелые железобетонные конструкции грузят и вывозят.

Заметим, что СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление. Так, она открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.