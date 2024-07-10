Про це в ефірі телемарафону розповів речник КМВА Михайло Шаманов, інформує 24 Канал.

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У КМВА розповіли про постраждалих внаслідок атаки на столицю

За словами Михайла Шаманова, після російського ракетного удару по Києву 8 липня у лікарнях перебувають 38 постраждалих, які отримали поранення. Він зазначив, що 6 з них – у важкому стані.

Також він вказав, що в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні "Охматдит", які постраждали через атаку Росії.

Загалом на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області перебувають 100 маленьких пацієнтів "Охматдиту".

До слова, Шаманов розповів, що на всіх локаціях продовжується робір завалів. Він зазначив, що подекуди є ситуація, де досі працює важка техніка, наприклад на Сирці. За його словами, там важкі залізобетонні конструкції вантажать та вивозять.

Зауважимо, що СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин. Так, вона відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.