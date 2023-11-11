Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что ракеты "Искандер-М" россияне применяют только тогда, когда имеют важную цель, а не просто для разведки. Отметим, что взрыв в Киеве прозвучал около 8 утра.

К теме Коварный утренний удар баллистики и работа Patriot: все о ракетной атаке на Киев 11 ноября

"Была "нарисована" цель российским командованием. Сказано, что ее нужно "поразить и отчитаться", ведь нужно "поддерживать" показатели. Уже отчитались", – предположил Мусиенко.

Россияне атаковали Киев: смотрите видео

Тем временем российская пропаганда и вражеское минобороны уже заявили о том, что они якобы "попали в склад боеприпасов" вблизи Киева. Мол, так оккупанты якобы "ослабили" украинскую обороноспособность на определенном направлении.

К слову, ракета "Искандер-М" летит и по баллистической траектории, и по траектории крылатой ракеты. Она маневрирует и ее сложно сбить.

Такие ракеты враг использует только тогда, когда есть цель. Как правило, цель, которая, в частности, фиксируется наводчиками. Когда они точно знают, что есть какая-то цель, по которой нужно точно попасть,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Полтора месяца назад в Брянской области России было замечено перемещение баллистических ракет С-300 и С-400. А этот регион – это направление на Киев. Тогда было основание полагать, что страна-агрессор может использовать ударить этими ракетами по столице во время комбинированной атаки.

Атака на Киевщину 11 ноября: что известно