Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що ракети "Іскандер-М" росіяни застосовують лише тоді, коли мають важливу ціль, а не просто для розвідки. Зазначимо, що вибух у Києві пролунав близько 8 ранку.

До теми Підступний ранковий удар балістикою й робота Patriot: усе про ракетну атаку на Київ 11 листопада

"Була "намальована" ціль російським командуванням. Сказано, що її треба "вразити й відзвітувати", адже потрібно "підтримувати" показники. Вже прозвітували", – припустив Мусієнко.

Росіяни атакували Київ: дивіться відео

Тим часом російська пропаганда та вороже міноборони уже заявили про те, що вони буцімто "влучили у склад боєприпасів" поблизу Києва. Мовляв, так окупанти буцімто "послабили" українську обороноздатність на певному напрямку.

До слова, ракета "Іскандер-М" летить і по балістичній траєкторії, і по траєкторії крилатої ракети. Вона маневрує і її складно збити.

Такі ракети ворог використовує лише тоді, коли є ціль. Як правило, ціль, яка, зокрема, фіксується навідниками. Коли вони точно знають, що є якась ціль, по якій треба точно влучити,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Півтора місяця тому у Брянській області Росії помітили переміщення балістичних ракет С-300 та С-400. А цей регіон – це напрямок на Київ. Тоді були підстави вважати, що країна-агресорка може вдарити цими ракетами по столиці під час комбінованої атаки.

Атака на Київщину 11 листопада: що відомо