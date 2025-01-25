Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николая Калашникова.

Смотрите также Вражеская атака "Шахедами" по Киевской области: пострадал 5-летний ребенок

В каком состоянии пострадал ребенок

Во время ночной вражеской атаки на Киевщину пострадал ребенок. Родители обратились за медицинской помощью утром. У девочки 2019 года рождения диагностирована колотая рана шеи,

– говорится в сообщении чиновника.

По его словам, в областной детской больнице девочке оказали всю необходимую помощь. Согласно обнародованной информации, ее состояние удовлетворительное. Отмечается, что показаний для госпитализации ребенка нет.

В то же время Калашник рассказал, что количество повреждений на месте атаки увеличилось. Есть информация о повреждении 13 автомобилей и 18 квартир в трех многоэтажных жилых домах.

"Всем владельцам квартир будет оказана необходимая помощь. Работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", – заверил исполняющий обязанности председателя.

Напомним, ранее сообщили о попадании в жилой 9-этажный дом в Вишневом. Из-за этого повредило балконы на 5-м – 9-м этажах. Кроме этого, в результате ночной атаки загорелось производственное помещение в Фастовском районе.