Повреждены АЗС и ЛЭП: Россия атаковала Печерский район Киева

Российские войска осуществили комбинированную атаку по столице. Одна из вражеских целей попала в автозаправочную станцию в Печерском районе Киева.

Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о последствиях российской атаки в Печерском районе Киева?

В результате вражеской атаки 3 февраля в Печерском районе столицы была повреждена автозаправочная станция. Ударный беспилотник типа "Шахед" взорвался примерно в 15 метрах от станции. Ударной волной выбило окна, повредило фасад и логотип АЗС.

Также пострадали по меньшей мере 4 автомобиля, припаркованные рядом. В транспортных средствах зафиксированы механические повреждения и выбито остекление.

Кроме того, последствия атаки зафиксировали и на прилегающей территории – там частично разрушен билборд и линии электропередач.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Сейчас работники АЗС и соответствующие службы ликвидируют последствия повреждений.

Какие повреждения фиксируют в других районах столицы?