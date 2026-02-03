Об этом информирует 24 Канал.
Что известно о последствиях российской атаки в Печерском районе Киева?
В результате вражеской атаки 3 февраля в Печерском районе столицы была повреждена автозаправочная станция. Ударный беспилотник типа "Шахед" взорвался примерно в 15 метрах от станции. Ударной волной выбило окна, повредило фасад и логотип АЗС.
Также пострадали по меньшей мере 4 автомобиля, припаркованные рядом. В транспортных средствах зафиксированы механические повреждения и выбито остекление.
Кроме того, последствия атаки зафиксировали и на прилегающей территории – там частично разрушен билборд и линии электропередач.
К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
Сейчас работники АЗС и соответствующие службы ликвидируют последствия повреждений.
Какие повреждения фиксируют в других районах столицы?
Из-за ночного удара российских войск по Шевченковскому району столицы серьезно пострадало 22-этажное здание. Попадание дрона произошло на уровне 16 – 17 этажей. Повреждения получили и соседние здания – там выбиты окна и повреждены фасады.
Кроме того, мэр города Виталий Кличко проинформировал о существенных проблемах с теплоснабжением. Так, в Днепровском и Дарницком районах города более 1000 домов остались без тепла.
В Днепровском районе на двух локациях остатки вражеских объектов нашли на открытой территории. Зафиксировано повреждение территории детсада, повреждение жилого 5-этажного дома.