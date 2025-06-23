Под смертоносные звуки дронов и ракет: появилось видео, как патрульные помогали горожанам в Киеве

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз ударила по Киеву ракетами и беспилотниками. Во время вражеской атаки патрульные, рискуя собственной жизнью, помогали гражданским спрятаться в укрытие, проводили эвакуацию и не только.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

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Атака на Киев 23 июня: как патрульные помогали жителям

Белошицкий обнародовал видео, как в Киеве под смертоносные звуки российских дронов и ракет патрульные помогали горожанам. Подчеркнул, что в результате террористической атаки агрессора есть травмированные и погибшие, разбитые дома и изуродованные авто.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции констатировал, что это была очередная адская ночь для жителей и гостей столицы. Подчеркнул, что подлый и жестокий агрессор осуществляет комбинированные обстрелы по мирному городу.

Рискуя собственной жизнью, патрульные помогали горожанам укрыться в укрытиях, эвакуировали жителей домов в безопасное место и обеспечивали беспрепятственный проезд для спецтранспорта,

– отметил Белошицкий.

Добавил, что спасательные операции продолжаются. Патрульная полиция продолжает напоминать гражданам: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя. Берегите себя и своих родных.

Как патрульные помогали горожанам в Киеве во время атаки России: смотрите видео