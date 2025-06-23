Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
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Білошицький оприлюднив відео, як у Києві під смертоносні звуки російських дронів і ракет патрульні допомагали містянам. Наголосив, що внаслідок терористичної атаки агресора є травмовані й загиблі, розбиті будинки й понівечені авто.
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції констатував, що це була чергова пекельна ніч для мешканців і гостей столиці. Наголосив, що підлий і жорстокий агресор здійснює комбіновані обстріли по мирному місту.
Ризикуючи власним життям, патрульні допомагали містянам сховатися в укриттях, евакуйовували мешканців будинків у безпечне місце та забезпечували безперешкодний проїзд для спецтранспорту,
– зазначив Білошицький.
Додав, що рятувальні операції тривають. Патрульна поліція продовжує нагадувати громадянам: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Негайно прямуйте до укриття й перебувайте там до відбою. Бережіть себе та своїх рідних.
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