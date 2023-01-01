На Киевщине сбили 32 воздушных цели: что известно о ночной атаке столицы "Шахидами" и ракетами

Российские военные атаковали Киев в новогоднюю ночь. Известно, что враг выпустил по столице как ракеты, так и дроны. Рассказываем, что известно об обстреле 1 января.

Неспокойной выдалась новогодняя ночь для жителей столицы. К сожалению, ее оккупанты решили атаковать сразу и ракетами, и беспилотниками. Что известно об обстреле Киева 1 января – читайте дальше.

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Массированная атака Киевщины

Отметим, что сначала появилось сообщение о взрывах в Киевской области. И только через несколько минут раздалась воздушная тревога. Тогда его объявили по всей территории Украины.

Мощный взрыв раздался во время воздушной тревоги: смотрите видео

Вскоре стало известно и, что оккупанты запустили дроны сразу по нескольким направлениям. В том числе с Юга Украины. Тогда жителей столицы призывали быть особенно бдительными и не покидать укрытий.

Не заставили себя ждать и сообщения о работе ПВО. Тогда же стало известно и о взрывах, которые слышали жители столицы. В частности в Шевченковском и Голосеевском районах.

Момент сбивания иранского дрона в небе над Киевом: смотрите видео

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отмечал, что в некоторых районах столицы удалось сбить воздушные объекты. Предварительно говорилось о "Шахидах". Свое сообщение он сопровождал видео, на котором можно услышать полет беспилотника.

Как звучит "Шахид" во время полета: смотрите видео

Если вы услышали полет "Шахида" – не медлите, звоните по телефону 102. Ваша оперативность может спасти чью-то жизнь. Но не забывайте также и о собственной безопасности.

О работе ПВО сообщили на Макаровщине и Вышгороде. Также поступала информация об активности беспилотников в районе Киевского моря. В сети призвали киевлян не пугаться прожекторов. С их помощью наши защитники пытаются обнаружить "мопеды".

Информация о взрывах поступала как с Правого, так и с Левого берега. В сети сообщили также, что "Шахиды" пролетают по Одесской трассе. Для их ущерба использовали не только ПЗРК. Также подняли в небо авиацию.

В столице зафиксировали обломки ракет

По состоянию на 04:29 известно о сбивание 32 воздушных целей врага. Об этом сообщили в КМВА. Что касается прилетов, то пока нет подтверждения этого.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обломок сбитой ракеты оккупантов упал в Шевченковском районе. Он приземлился на автомобиль, припаркованный во дворе. К счастью, никто не пострадал.

Обломки ракет упали в Шевченковском и Днепровском районе / Фото КМВА

Вскоре в КМВА отметили, что обломки ракеты также зафиксировали в Днепровском районе В этом случае тоже обошлось без пострадавших от рук врага.