Машины выгорели дотла: в Святошинском районе Киева из-за атаки врага уничтожены гаражи – видео

В Киеве в результате российской атаки ночью 24 апреля больше всего пострадал Святошинский район. Там уничтожены гаражи, также полностью выгорели автомобили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE" и телеканал "КИЕВ24".

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Что известно о последствиях атаки по гаражам в Киеве

Журналистка телеканала "КИЕВ24" рассказала, что в результате падения обломков российского железа в Святошинском районе произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе. Там были повреждены десятки гаражей.

По данным очевидцев, на месте попадания из некоторых гаражей остались лишь одни руины. С ними также горели и машины. Также определенная часть гаражей была частично разрушена, сейчас там работают спасатели, которые ликвидируют возгорание.

Последствия попадания по гаражам в Святошинском районе Киева / Видео "Новости.LIVE"

Сейчас на месте происшествия привлечено 2 единицы спецтехники, но они постоянно ротируются. Одна машина отъезжает, другая приезжает. Большого огня открытого на месте происшествия уже нет, однако еще видно много задымления.

Если говорить об убытках, которых нанесла эта российская атака для обычных рядовых киевлян, то один из владельцев гаражей поделился, что он только что закончил там ремонт, впрочем, он выгорел полностью. В самом гараже также выгорела и машина, которая, к сожалению, не была застрахована на такой случай.

К слову, больше всего в результате вражеской комбинированной атаки 24 апреля пострадал Киев. В городе есть по меньшей мере 9 погибших и более 70 пострадавших из-за вражеского обстрела.