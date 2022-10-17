На Киев оккупанты запускали дроны из Беларуси, остальные летели из Крыма, – МВД

Во время утренней атаки Украины оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе с территории временно оккупированного Крыма и из Беларуси. Именно из последней вылетели беспилотники, атаковавшие Киев.

Об этом рассказал советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов. Именно из Беларуси вылетели дроны, атаковавшие Шевченковский район столицы.

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Беларусь – соучастница войны

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже и сам не отрицает очевидного факта – Беларусь является соучастницей войны против Украины, и 17 октября это еще раз доказало.

После наступления на Киевщину и серий ракетных ударов Беларусь продолжила содействовать россиянам в атаках – именно так можно объяснить события в столице.

Пока неизвестно, сколько именно дронов запустили с белорусской стороны.

Главное об атаке Киева иранскими дронами

Утром 17 октября оккупанты атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed 136. Под удар попал Шевченковский район столицы. Первые взрывы прогремели около 7:00, однако атака продолжалась, и в течение следующих 1,5 часов появлялись сообщения о взрывах.

В результате атаки произошел взрыв в одном из жилых домов столицы. 18 человек удалось спасти, еще 2 оказались под завалами. Около 11:25 советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о том, что из-под завалов извлекли тело погибшего. Впоследствии это подтвердили и в КГГА. На месте атак продолжаются поисково-спасательные работы.

Из-за атаки школы столицы перешли на дистанционную учебу, а в центре города перекрыты дороги.

Советник главы Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что такие действия врага являются агонией. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты не смогут сломать украинцев своими атаками.

Стоит посмотреть – детали атаки Киева: смотрите видео