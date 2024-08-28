Атака на Киевскую ГЭС: в Укргидроэнерго ответили, есть ли угроза подтопления дамбы

Во время недавнего массированного обстрела россияне атаковали Киевскую ГЭС. Впрочем, угрозы подтопления дамбы нет.

О последствиях ракетного удара станет известно, вероятно, до конца недели. Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает 24 Канал.

Смотрите также Радиоактивный ил, угроза наводнения и другие мифы: может ли Россия разрушить Киевскую ГЭС

В каком состоянии Киевская ГЭС

Разбор завалов на Киевской ГЭС продолжается до сих пор, поэтому все последствия российского удара трудно пока оценить.

Угрозы подтопления, или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Станция будет пропускать эту воду, которая есть. Какую-то часть через агрегаты, если потребуется, будем поднимать затворы,

– отметил Сирота.

Он также добавил, что сейчас станция работает в том режиме, в котором это возможно по состоянию на сейчас. По словам гендиректора, о последствиях ракетного удара, вероятно, станет известно до конца текущей недели.

К счастью, ни один из работников Киевской ГЭС в результате удара не пострадал. Сирота также отметил, что на сегодня нет ни одной станции, которая бы не пострадала от российских ударов.