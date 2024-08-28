Про наслідки ракетного удару стане відомо, ймовірно, до кінця тижня. Про це в етері телемарафону заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає 24 Канал.

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В якому стані Київська ГЕС

Розбір завалів на Київській ГЕС триває і досі, тому усі наслідки російського удару важко наразі оцінити.

Загрози підтоплення, чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Станція буде пропускати цю воду, яка є. Якусь частину через агрегати, якщо буде потрібно, будемо підіймати затвори,

– зазначив Сирота.

Він також додав, що наразі станція працює в тому режимі, в якому це можливо станом на зараз. За словами гендиректора, про наслідки ракетного удару, ймовірно, стане відомо до кінця поточного тижня.

На щастя, жоден з працівників Київської ГЕС внаслідок удару не постраждав. Сирота також наголосив, що на сьогодні немає жодної станції, яка б не постраждала від російських ударів.