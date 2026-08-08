Над Киевской областью заметили вражеские БПЛА: в регионе действуют силы ПВО

На севере Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников, в частности в Киевской и Черниговской областях. В этих регионах действуют силы ПВО, а жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Воздушные силы также сообщали о передвижении реактивных БПЛА.

Что известно о передвижении вражеских беспилотников?

Воздушные силы сообщали о нескольких реактивных БПЛА на севере страны. Ситуация с передвижением беспилотников остается динамичной, поэтому жителей призывают следить за официальными сообщениями и не покидать укрытия до окончания опасности.

В Киевской области власти подтвердили, что в регионе зафиксировано передвижение вражеских БПЛА. Там действуют силы ПВО, защищающие область от воздушной атаки.

Жителей Киевской области призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не публиковать в сети фото или видео, которые могут раскрывать расположение или работу систем противовоздушной обороны.

Воздушные силы также сообщали об активности вражеских беспилотников в соседних северных областях. Часть дронов двигалась в направлении западных областей.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атаки.

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Напомним, Россия ночью 8 августа массированно атаковала Киевскую область ударными беспилотниками, в результате чего в регионе возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие. Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе, где российские дроны поразили жилую застройку и гражданские объекты.

В Пуховце в результате атаки загорелись частные дома и промышленное предприятие, а спасатели ликвидировали последствия удара. Общее число погибших в Броварском районе составляет 4 человека.

Наибольшей трагедией стал удар по частному домовладению, куда около 00:40 попали сразу пять вражеских БПЛА. В результате атаки двухэтажный дом был полностью разрушен, погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка.

Родители ребенка получили осколочные ранения и ожоги и были госпитализированы, а его 15-летний брат получил ожоги и находится в реанимации, при этом угрозы его жизни пока нет.

Также ранения получил 21-летний сосед, который после первого попадания пришел помочь семье, но пострадал во время атаки. По факту удара, что привел к гибели людей, правоохранительные органы начали расследование по статье о военных преступлениях и документируют последствия российской атаки.