Повітряні сили також повідомляли про рух реактивних БпЛА.

Що відомо про рух ворожих безпілотників?

Повітряні сили повідомляли про декілька реактивних БпЛА на півночі країни. Ситуація з рухом безпілотників залишається динамічною, тому мешканців закликають стежити за офіційними повідомленнями та не залишати укриття до завершення небезпеки.

На Київщині влада підтвердила, що в регіоні зафіксували рух ворожих БпЛА. Там працюють сили ППО, які захищають область від повітряної атаки.

Мешканців Київщини закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не публікувати в мережі фото чи відео, які можуть розкривати розташування або роботу систем протиповітряної оборони.

Повітряні сили також повідомляли про активність ворожих безпілотників у сусідніх північних областях. Частина дронів рухалася в напрямку західних областей.

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час атаки.

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Нагадаємо, Росія вночі 8 серпня масовано атакувала Київщину ударними безпілотниками, внаслідок чого в регіоні виникли пожежі та є загиблі й постраждалі. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі, де російські дрони влучили у житлову забудову та цивільні об'єкти.

У Пухівці внаслідок атаки загорілися приватні будинки та промислове підприємство, а рятувальники ліквідовували наслідки удару. Загальна кількість загиблих у Броварському районі становить 4 людини.

Найбільшою трагедією став удар по приватному домоволодінню, куди близько 00:40 влучили одразу п'ять ворожих БпЛА. Унаслідок атаки двоповерховий будинок був повністю зруйнований, а загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь.

Батьки дитини отримали уламкові поранення й опіки та були госпіталізовані, а його 15-річний брат зазнав опіків і перебуває в реанімації, при цьому загрози його життю наразі немає.

Також поранень зазнав 21-річний сусід, який після першого влучання прийшов допомогти родині, але постраждав під час атаки. За фактом удару, що спричинив загибель людей, правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини та документують наслідки російської атаки.