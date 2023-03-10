Своими мыслями по поводу использования сразу шести "Кинжалов" во время массированной ракетной атаки 9 марта поделился Джастин Бронк. Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне отметил, что это достаточно необычное решение.

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Могут сбивать только самые современные ПВО

Бронк подчеркнул, что "Кинжал" – дефицитная и очень современная баллистическая ракета. По его словам, ее могут сбивать только самые современные системы ПВО. А летит такая ракета со скоростью, которая в десять раз превышает скорость звука.

Это одна из немногих специальных систем, которые, например, в случае столкновения с НАТО, Россия должна осторожно использовать,

– сказал Бронк.

Почему атаковали "Кинжалами": три причины

Бронк также выделил три причины, почему россияне могли использовать "Кинжалы". Одна из них – попытка преодолеть украинскую ПВО на определенном объекте. Это предположение наталкивает на мысль, что шесть ракет летели на конкретные цели, которые россияне пытались уничтожить любой ценой.

Вторая причина – иссякают запасы других баллистических ракет. Он ссылается на данные украинской разведки. Они свидетельствовали о том, что у врага осталось около 90 ракет "Искандер М", 45 "Искандер К", а также 36 ракет Х-22. В то же время эксперт предполагает, что у России все еще есть возможность выпускать по 6 ракет "Искандер М" в месяц. И это несмотря на то, что на нее наложены санкции.

Третья причина, предполагает Бронк, "неизменно странное распределение Россией вооружений по группам целей". Так, драгоценное современное вооружение, подчеркивает эксперт, враг использует для атак по украинским позициям или инфраструктуре. По его мнению, для этого можно было использовать менее мощное оружие. Отчасти это он может объяснить тем, что решение принимается централизованно в Москве. А там все слишком далеко от фронта.

Украина сможет сбивать "Кинжалы"