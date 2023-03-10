Своїми думками щодо використання відразу шістьох "Кинджалів" під час масованої ракетної атаки 9 березня поділився Джастін Бронк. Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні зауважив, що це досить незвичне рішення.

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Можуть збивати лише найсучасніші ППО

Бронк підкреслив, що "Кинджал" – дефіцитна та дуже сучасна балістична ракета. За його словами, її можуть збивати лише найсучасніші системи ППО. А летить така ракета зі швидкістю, яка у 10 разів перевищує швидкість звуку.

Це одна з небагатьох спеціальних систем, які, наприклад, у випадку зіткнення з НАТО, Росія мала б обережно використовувати,

– сказав Бронк.

Чому атакували "Кинджалами": три причини

Бронк також виокремив три причини, чому росіяни могли використати "Кинджали". Одна з них – спроба подолати українську ППО на певному об'єкті. Це припущення наштовхує на думку, що шість ракет летіли на конкретні цілі, які росіяни намагалися знищити за будь-яку ціну.

Друга причина – вичерпуються запаси інших балістичних ракет. Він посилається на дані української розвідки. Вони свідчили про те, що у ворога залишилося близько 90 ракет "Іскандер М", 45 "Іскандер К", а також 36 ракет Х-22. Водночас експерт припускає, що Росія все ще має можливість випускати по 6 ракет "Іскандер М" на місяць. І це попри те, що на неї накладені санкції.

Третя причина, припускає Бронк, "незмінно дивний розподіл Росією озброєнь за групами цілей". Так, дорогоцінне сучасне озброєння, підкреслює експерт, ворог використовує для атак по українських позиціях або інфраструктурі. На його думку, для цього можна було використовувати менш потужну зброю. Частково це він може пояснити тим, що рішення ухвалюють централізовано у Москві. А там усі аж надто віддалені від фронту.

Україна зможе збивати "Кинджали"