Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что кроме нее враг еще мог атаковать баллистику. В частности, полковник прокомментировал данные The Times, пишет 24 Канал.

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Что сказал Игнат об атаке "Кинжалами"

Уже 16 мая и 16 июня было сбито еще по 6 "Кинжалов". В общем, имеем сбитых таких целей 13. И, соответственно, сбитых на Киевщине. Скажем так, близко к столичному небу,

– объяснил спикер.

По его словам, возможно, целями россиянам служили какие-то правительственные здания, стратегические для государства объекты.

"В Киеве находятся все государственные институции, и Верховная Рада, и другие правительственные здания: Национальный банк Украины...", – объяснил Игнат.

Он напомнил, что в Нацбанке недавно презентовали 10-гривневую монету из Patriot.

Спикер Воздушных сил ВСУ заверил, что такие здания будут всегда целями для врага, как и объекты критической инфраструктуры, военные объекты.

Имея такие системы как Patriot, мы способны защитить страну и от баллистики, и от аэробалистических целей, таких как Х-47 "Кинжал",

– заверил Игнат.

Что написали в Times об атаке "Кинжалами" на правительственный квартал

На днях журналисты издания The Times написали статью, ссылаясь на слова подполковника противовоздушной обороны Киева, решившего остаться анонимным из-за родственников на временно оккупированной территории.

Он рассказал, что в ночь на 4 мая 2023 года Россия пыталась атаковать правительственный квартал ракетами "Кинжал". В частности, так Путин хотел отомстить Киеву за атаку на Кремль 3 мая. Однако все вражеские ракеты сбила наша ПВО. В частности, говорилось о зенитном ракетном комплексе Patriot.

По данным подполковника, в Украины есть планшет для контроля ситуации в авиапространстве, поэтому после пуска он вычислил цель на основе траектории и тогда система нарисовала круг с центром над Майданом, то есть целили точно в правительственный квартал. Однако военный вспомнил, какая ПВО охраняет столицу Украины.

В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система ПВО в мире и за всю историю. Это Patriots, Nasams, это немецкие Iris, С-300, это французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену там, где она самая толстая, нелепо,

– сказал военный.

Обратите внимание! Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что Украина уже сбила 13 "неимущих аналогов" "Кинжалов". Также наши Воздушные силы ВСУ за время войны в целом уничтожили свыше 3,5 тысяч воздушных целей врага. Среди них 350 самолетов и вертолетов, 1 200 крылатых и 24 баллистических ракеты, более 2 тысяч беспилотников.