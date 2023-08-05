Собственно, информацию о том, что россияне хотели атаковать ракетами политический центр столицы нашего государства 4 мая, западным журналистам рассказал подполковник противовоздушной обороны Киева. Он решил остаться анонимным, поскольку его родственники находятся на временно оккупированной территории.
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Как Patriot защитил Киев
Следует упомянуть, что неизвестные беспилотники атаковали крышу одной из башен Кремля в ночь на 3 мая. Вычислить, что уже на следующий день Путин приказал своим солдатам запустить ракеты именно по Правительственному кварталу, украинским защитникам помог специальный монитор.
У нас есть планшет для контроля ситуации в авиапространстве (air situation tablet – 24 Канал). Когда происходит пуск баллистической ракеты, компьютер сразу ее регистрирует и рисует зону, куда она должна попасть... Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом – целились точно в Правительственный квартал,
– процитировали в The Times анонимного военного.
Отметим, что 4 мая, действительно, в Киеве была объявлена тревога, продолжавшаяся более 3,5 часа. В Вооруженных Силах предупреждали о риске ракетных обстрелов, однако уже сейчас можно констатировать, что беда миновала благодаря системам Patriot, которые мы получили от Запада.
"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система ПВО в мире и за всю историю. Это Patriots, Nasams, это немецкие Iris, С-300, это французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену там, где она самая толстая, бессмысленно", – сказал подполковник.
Характеристики ЗРК Patriot / Картинка 24 Канала
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- Добавим, что атака дронов на Кремль, судя по видео, которые распространялись в сети, была действительно феерической.
- В Москве, конечно, сразу начали обвинять наше государство в этом обстреле.
- Однако, как отметили, в частности, в Офисе Президента, Киев и ВСУ к этим ударам не имеют никакого отношения.
- В то же время официальное подтверждение того, что Украина впервые сбила "Кинжалы", появилось 16 мая.