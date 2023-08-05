Собственно, информацию о том, что россияне хотели атаковать ракетами политический центр столицы нашего государства 4 мая, западным журналистам рассказал подполковник противовоздушной обороны Киева. Он решил остаться анонимным, поскольку его родственники находятся на временно оккупированной территории.

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Как Patriot защитил Киев

Следует упомянуть, что неизвестные беспилотники атаковали крышу одной из башен Кремля в ночь на 3 мая. Вычислить, что уже на следующий день Путин приказал своим солдатам запустить ракеты именно по Правительственному кварталу, украинским защитникам помог специальный монитор.

У нас есть планшет для контроля ситуации в авиапространстве (air situation tablet – 24 Канал). Когда происходит пуск баллистической ракеты, компьютер сразу ее регистрирует и рисует зону, куда она должна попасть... Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом – целились точно в Правительственный квартал,

– процитировали в The Times анонимного военного.

Отметим, что 4 мая, действительно, в Киеве была объявлена тревога, продолжавшаяся более 3,5 часа. В Вооруженных Силах предупреждали о риске ракетных обстрелов, однако уже сейчас можно констатировать, что беда миновала благодаря системам Patriot, которые мы получили от Запада.

"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система ПВО в мире и за всю историю. Это Patriots, Nasams, это немецкие Iris, С-300, это французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену там, где она самая толстая, бессмысленно", – сказал подполковник.



Характеристики ЗРК Patriot / Картинка 24 Канала

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Обратите внимание! По информации этого анонимного военного, только в мае и июне в районе Киева украинская ПВО перехватила 215 ракет и беспилотных летательных аппаратов России.