Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що крім неї ворог ще міг атакувати балістикою. Зокрема, полковник прокоментував дані The Times, пише 24 Канал.

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Що сказав Ігнат про атаку "Кинджалами"

Вже 16 травня і 16 червня було збито ще по 6 "Кинджалів". Загалом маємо збитих таких цілей 13. І, відповідно, збитих на Київщині. Скажімо так, близько до столичного неба,

– пояснив речник.

За його словами, можливо, цілями росіянам слугували якісь урядові будівлі, стратегічні для держави об'єкти.

"В Києві знаходяться всі державні інституції, і Верховна Рада, і інші урядові будівлі: Національний банк України...", – пояснив Ігнат.

Він пригадав, що у Нацбанку нещодавно презентували 10-гривневу монету з Patriot.

Речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що такі будівлі будуть завжди цілями для ворога, як і об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти.

Маючи такі системи як Patriot, ми здатні захистити країну і від балістики, і від аеробалістичних цілей, таких як Х-47 "Кинджал",

– запевнив Ігнат.

Що написали в Times про атаку "Кинджалами" на урядовий квартал

Днями журналісти видання The Times написали статтю, посилаючись на слова підполковника протиповітряної оборони Києва, який вирішив залишитись анонімним через родичів на тимчасово окупованій території.

Він розповів, що у ніч проти 4 травня 2023 року Росія намагалась атакувати урядовий квартал ракетами "Кинджал". Зокрема, так Путін хотів помститися Києву за атаку на Кремль 3 травня. Проте усі ворожі ракети збила наша ППО. Зокрема, мовилось про зенітний ракетний комплекс Patriot.

За даним підполковника, Україна має планшет для контролю ситуації в авіапросторі, тож після пуску він вирахував ціль на основі траєкторії й тоді система намалювала коло з центром над Майданом, тобто цілили точно в урядовий квартал. Проте військовий пригадав, яка ППО охороняє столицю України.

У цей час навколо Києва в нас найпотужніша система ППО у світі та за всю історію. Це Patriots, Nasams, це німецькі Iris, С-300, це французькі Crotale. Росіяни зрозуміли, що битися головою об стіну там, де вона найтовстіша, безглуздо,

– сказав військовий.

Зверніть увагу! Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що Україна вже збила 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів". Також наші Повітряні сили ЗСУ за час війни загалом знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога. Серед них 350 літаків та вертольотів, 1 200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2 тисячі безпілотників.