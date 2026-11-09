Силы обороны успешно атаковали второй по мощности НПЗ в России

Ночью 9 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кириши Ленинградской области. В результате атаки загорелась крайне важная установка первичной переработки нефти, которую россияне только восстановили.

Об этом сообщают осинтеры, местные жители в соцсетях и российские СМИ. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Воздушная атака на Ленинградскую область: что известно о поражении Киришского НПЗ?

Как сообщает телеграм осинтеров DniproOfficial, ночью 9 ноября под прицелом ударных дронов оказалась установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 на территории завода "КИНЕФ". Речь идет о так называемом Киришском НПЗ или ООО "Киришинефтеоргсинтез".

Это второй по мощности НПЗ в России после Омского и единственный крупный комплекс на северо-западе страны. Он имеет критически важное значение для поставок топлива в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, а также для российских войск.

Эту информацию также подтверждают другие мониторинговые ресурсы, такие как Exilenova. Воздушный удар по Ленинградской области, где расположено это предприятие, вызвал масштабный пожар в промышленной зоне.

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили более сотни БПЛА. Однако он признал и "факты попадания БПЛА в промзону города Кириши".

Тем временем местные жители массово публиковали видеозаписи взрывов и мощного пожара на территории нефтеперерабатывающего комплекса. Также в Санкт-Петербурге вводили временные ограничения на работу международного аэропорта "Пулково".

Пожар на Киришском НПЗ после воздушной атаки: смотрите видео очевидцев

Добавим, что поврежденная установка ЭЛОУ-АВТ-2 является "сердцем" предприятия. Она предназначена для электрообезсоления, обезвоживания и первичной дистилляции нефти на фракции. Без ее полноценного функционирования невозможны любые дальнейшие процессы вторичной переработки и получения готового топлива, такого как бензин, дизель или авиационный керосин.