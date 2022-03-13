Атака на консульство США в Ираке: в иранских телеграм-каналах публикуют сообщения с поддержкой Z

В иракском городе Эрбиль прогремели взрывы. Ракеты с территории Ирана направили по американскому консульству. Сразу после этого в иранских телеграм-каналах появились сообщения с поддержкой Z и V.

По информации курдских СМИ, по Эрбилю выпустили 14 ракет. Предварительно, пострадавших среди американских военных и дипломатов нет.

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Иранцы начали писать посты в поддержку Z и V

Почти сразу после атаки в местных иранских телеграм-каналах стали появляться сообщения в поддержку Z и V. Именно Z является символом российского вторжения на украинскую территорию.

Как отметил военный журналист Андрей Цаплиенко канал Sabereen News, который обнародовал сообщение, является антиамериканским дезинформационным ресурсом. Рассчитан он, прежде всего, на иракскую аудиторию.

Скриншот из иранского телеграм-канала / изображение Андрея Цаплиенко

Еще одно сообщение на том же канале цитирует NEXTA.

Всем нашим друзьям, которые следят за нами или присоединяются к нам из России, Чечни, Беларуси и Китая. Мы рады поздравить вас с Ираком. V и Z, вы не одни,

– говорится в сообщении.

Еще одно сообщение в том же телеграм-канале / изображение Nexta