За інформацією курдських ЗМІ, по Ербілі випустили 14 ракет. Попередньо, потерпілих серед американських військових та дипломатів немає.

Тим часом Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Іранці почали писати пости на підтримку Z і V

Майже одразу після атаки в місцевих іранських телеграм-каналах стали з'являтись дописи на підтримку Z і V. Саме Z є символом російського вторгнення на українську територію.

Як зазначив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, канал Sabereen News, який оприлюднив допис, є антиамериканським дезінформаційним ресурсом. Розрахований він, передусім, на іракську аудиторію.

Скриншот з іранського телеграм-каналу / Зображення Андрія Цаплієнка

Ще одне повідомлення на тому самому каналі цитує NEXTA.

Усім нашим друзям, які слідкують за нами або приєднуються до нас з Росії, Чечні, Білорусі і Кита.. Ми раді привітати вас з Іраку. V і Z, ви не одні,

– мовиться у повідомленні.

Ще одне повідомлення у тому самому телеграм-каналі / Зображення Nexta