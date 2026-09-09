Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу подробности последних ударов врага по логистическим узлам. По его словам, россияне нанесли удар по пункту пропуска "Староказачье", в результате чего тот приостановил работу.

Враг стремится парализовать логистику на Одесчине

Представитель УДА отметил, что из-за приостановки работы объекта транспортный поток теперь направляется в другие стороны. Это существенно осложняет ситуацию на прилегающих участках границы.

Пункт пропуска "Староказачье" не работает. Трафик сейчас направляется на другие пункты пропуска, и это затрудняет движение, в частности на той же "Паланке". Понятно, почему россияне пытаются нанести удар именно здесь – они хотят полностью затормозить нашу автотранспортную логистику,

– пояснил Братчук.

Он добавил, что в результате удара по "Староказачьему" есть погибшие и пострадавшие, однако большинство людей удалось эвакуировать. Братчук отметил, что угроза баллистических и дроновых атак на юге остается постоянной, в частности с территории оккупированного Крыма с помощью тактической авиации противника.

Что происходит вокруг Николаева

Помимо Одесской области, как отметил представитель УДА, враг существенно активизировал террористические удары по Николаеву. Оккупанты систематически уничтожают портовую и припортовую инфраструктуру, энергетические объекты областного центра.

Враг боится того, что Силам обороны удастся в свое время освободить Кинбурн, чтобы заработал и порт Николаева. Поэтому предпринимаются попытки максимально все разрушить – именно гражданскую, портовую инфраструктуру. Сегодня это прослеживается в действиях россиян,

– подытожил Братчук.

О последствиях ударов по Одесской и Николаевской областям: смотрите видео