Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу деталі останніх ударів ворога по логістичних вузлах. За його словами, росіяни завдали удару по пункту пропуску "Старокозаче", через що той призупинив роботу.

Ворог прагне паралізувати логістику на Одещині

Речник УДА зазначив, що через призупинення роботи об'єкта транспортний потік тепер скеровується на інші напрямки. Це суттєво ускладнює ситуацію на суміжних ділянках кордону.

Пункт пропуску "Старокозаче" не працює. Трафіки спрямовуються зараз на інші пункти пропуску, і це ускладнює рух, зокрема на тій же "Паланці". Зрозуміло, чому росіяни намагаються бити тут – хочуть загальмувати повністю нашу автотранспортну логістику,

– пояснив Братчук.

Він додав, що внаслідок удару по "Старокозачому" є загиблі та постраждалі, проте більшість людей вдалося евакуювати. Братчук констатував, що загрози балістичних і дронових атак на півдні залишаються постійними, зокрема з території окупованого Криму від тактичної авіації противника.

Що відбувається довкола Миколаєва

Крім Одеської області, як зауважив речник УДА, ворог суттєво активізував терористичні удари по Миколаєву. Окупанти системно нищать портову та припортову інфраструктуру, енергетичні об'єкти обласного центру.

Ворог боїться того, що Силам оборони вдасться свого часу звільнити Кінбурн для того, аби запрацював і порт Миколаєва. Тому є намагання максимально все зруйнувати – саме цивільну, портову інфраструктуру. Сьогодні це простежується щодо росіян,

– підсумував Братчук.

Про наслідки ударів по Одещині й Миколаївщині: дивіться відео