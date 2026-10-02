Ракетный удар по центру Кривого Рога: подозрение заочно получили 4 российских командира

Украинские правоохранители установили личности четырех высокопоставленных офицеров армии России, которые спланировали и осуществили атаку баллистикой по гражданским объектам в Кривом Роге. Военным преступникам уже заочно предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, речь идет о российских командирах, которые подготовили и отдали приказ нанести ракетный удар "Искандер-М" по центральной части города 28 августа 2024 года.

Кто именно отдавал преступные приказы

Следствие выяснило имена всех причастных к организации террора. Общее руководство операцией и координацию работы Центра по огневому поражению осуществлял заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Планированием удара руководил вице-адмирал – заместитель командующего группировкой войск России по огневому поражению Александр Пешков. А разведывательные данные для атаки обеспечил контр-адмирал Алексей Петрушин.

Непосредственный приказ на запуск ракеты отдал полковник Дмитрий Козловский. Он же и предложил средство поражения.

Правоохранители напомнили, что в тот день российская баллистическая ракета попала в городскую застройку. В результате обстрела пострадали 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вражеская ракета полностью уничтожила станцию технического обслуживания автомобилей. Кроме того, значительные разрушения понесли местный отель, здание Фонда социального страхования, учебное заведение, общежитие, автозаправочная станция и несколько многоквартирных домов.

Досудебное расследование по этому делу в настоящее время ведут следователи Национальной полиции.

Напомним, в сентябре украинские военные успешно провели атаку на заводы на территории России. Речь идет о предприятиях, производящих твердое топливо и электронику, которые используются для баллистических ракет типа "Искандер".