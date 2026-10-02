Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, йдеться про російських командирів, які підготували та віддали наказ вдарити ракетою "Іскандер-М" по центральній частині міста 28 серпня 2024 року.

Хто саме віддавав злочинні накази

Слідство з'ясувало імена всіх причетних до організації терору. Загальне керівництво операцією та координацію роботу Центру з вогневого ураження здійснював заступник начальника російського Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

Плануванням удару керував віцеадмірал – заступник командувача угруповання військ Росії з вогневого ураження Олександр Пєшков. А розвідувальні дані для атаки забезпечив контр-адмірал Олексій Петрушин.

Безпосередню команду на запуск ракети передав полковник Дмитро Козловський. Він же й запропонував засіб ураження.

Правоохоронці нагадали, що того дня російська балістика влучила у міську забудову. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей віком від 18 до 60 років.

Ворожа ракета вщент знищила станцію технічного обслуговування автомобілів. Крім того, значних руйнувань зазнали місцевий готель, будівля Фонду соціального страхування, навчальний заклад, гуртожиток, автозаправна станція та кілька багатоквартирних будинків.

Досудове розслідування у цій справі наразі ведуть слідчі Національної поліції.

Нагадаємо, у вересні українські військові успішно атакували заводи на території Росії. Йдеться про підприємства, які виготовляють тверде паливо та електроніку, які використовуються для балістичних ракет типу "Іскандер".