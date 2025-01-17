В Кривом Роге мужчина потерял вторую любимую: первую жену он похоронил в оккупированном Херсоне

В пятницу, 17 января, российские войска нанесли циничный удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. К сожалению, в результате удара есть погибшие, пока известно о 4 жертвах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "СВОИ". По предварительной информации, для атаки враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

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Россияне обстреляли Кривой Рог

В результате вражеской атаки по Кривому Рогу были повреждены 2 пятиэтажки, в одной из них возник пожар. Также пострадало здание, которое не эксплуатируется.

В 13:19 председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв возросло до 4 человек – три женщины и мужчина.

Житель Кривого Рога Игорь рассказал, что во время атаки на город погибла его вторая жена – ее убило обломками в собственном авто. Первую жену Игорь похоронил в оккупированном Херсоне. По словам мужчины, трое детей тяжело пережили смерть родной матери, а несколько часов назад они потеряли еще одного дорогого человека.

Мужчина рассказывает о своей жене, которая погибла в Кривом Роге: смотрите видео

Также оказалось, что у старшего сына Игоря сегодня день рождения – семья ездила на рынок за покупками.

Обратите внимание! В понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура.

К слову, ранее на циничную атаку россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия не останавливается сама – ее можно только остановить совместным давлением.