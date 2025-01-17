Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "СВОЇ". За попередньою інформацією, для атаки ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

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Росіяни обстріляли Кривий Ріг

Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу було пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, в одній з них виникла пожежа. Також понівечена будівля, яка не експлуатується.

О 13:19 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв зросла до 4 осіб – три жінки та чоловік.

Житель Кривого Рогу Ігор розповів, що під час атаки на місто загинула його друга жінка – її вбило уламками у власному авто. Першу дружину Ігор поховав в окупованому Херсоні. За словами чоловіка, троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а декілька годин тому вони втратили ще одну дорогу людину.

Чоловік розповідає про свою дружину, яка загинула у Кривому Розі: дивіться відео

Також виявилося, що у старшого сина Ігоря сьогодні день народження – сім'я їздила на ринок за покупками.

Зверніть увагу! У понеділок, 20 січня, в місті буде оголошено день жалоби.

До слова, раніше на цинічну атаку росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском.