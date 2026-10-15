Более 10 часов атаки и 26 мест поражения: ГСЧС о деталях самого массированного удара по Кировоградской области
В ночь на 15 октября российские захватчики совершили самую продолжительную и масштабную атаку беспилотников на Кропивницкий и Кировоградскую область с начала полномасштабного вторжения, запустив почти 360 БПЛА. Вражеский обстрел продолжался более 10 часов, в результате чего погибли три человека, еще шестеро получили ранения.
О подробностях и последствиях варварского обстрела в эфире 24 Канала рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Кировоградской области Оксана Василькив. Она подчеркнула, что эта атака стала самой продолжительной и масштабной для региона за все время полномасштабного вторжения.
Подробности атаки от ГСЧС
Ужасная ночь выдалась для Кировоградщины. Более 10 часов длилась атака вражескими БПЛА как по областному центру, так и по области, в целом по всем районам нашей области, отметила пресс-секретарь ГСЧС.
К большому сожалению, атака унесла жизни мирных жителей и привела к многочисленным ранениям.
На данный момент известно о трех погибших, шестеро получили травмы, пятеро из них находятся в больницах под наблюдением врачей. Одному человеку оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации,
– сообщила Оксана Василькив.
Куда целился враг?
Оккупационные войска в очередной раз сознательно наносили удары по гражданской и критической инфраструктуре, пытаясь перегрузить противовоздушную оборону. Под вражеским прицелом оказались жилые дома, предприятия и логистика.
Враг наносил удары и по гражданской инфраструктуре: повреждены дома, придомовые территории, автомобили. Враг наносил удары и по транспортной инфраструктуре, по логистическим центрам, по магазинам, по складам, по различным предприятиям, по открытой местности – повсюду. Всего 26 объектов,
– подчеркнула представительница ГСЧС.
На большинстве пострадавших объектов вспыхнули пожары, ликвидация которых продолжалась до самого утра. Спасатели задействовали максимальные силы для устранения последствий вражеских ударов.
По словам Василькив, сообщений о людях под завалами пока не поступало, однако масштабы ущерба и окончательное число пострадавших еще уточняются из-за значительной зоны поражения.
Вражеские атаки на другие регионы Украины
Кировоградская область – не единственный регион, подвергшийся в последнее время террористическим ударам врага:
- В ночь на 15 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву ракетами С-300. Под ударом оказались жилые дома и промышленный объект, в результате чего погиб один человек и более десятка гражданских лиц получили ранения.
- В то же время оккупанты ежедневно терроризируют управляемыми авиабомбами и беспилотниками приграничные районы Харькова и общины области, разрушая частные дома и линии электропередач.
- Не прекращаются массированные атаки дронов-камикадзе и на южные области: под постоянными ударами остаются портовая инфраструктура Одессы и гражданские объекты Запорожья, куда россияне все чаще направляют УАБы.
- Также под постоянным артиллерийским и дроновым огнем находится приграничная Сумская область, где враг наносит удары по гражданскому транспорту и энергетическим объектам.