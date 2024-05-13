Оккупанты заявляют, что с утра сбивали над Крымом Storm Shadow и дроны
Во временно оккупированном Крыму воздушные угрозы не дают покоя россиянам. Захватчики заявляют об атаке ракет Storm Shadow и беспилотников на полуостров.
В понедельник утром, 13 мая, в минобороны вражеского государства отчитались об "успешно работе" российской ПВО в регионе. Оккупанты утверждают, что якобы сбили 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов, – информирует 24 Канал.
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Тревожное крымское утро
Из сообщений вражеских информационных ресурсов можно понять, что с раннего утра во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В частности, воздушные цели летели на город Севастополь.
По предварительной информации Кремля, на подлете к населенному пункту над морем якобы были сбиты две ракеты. Другие Storm Shadow, – захватчики заявляют, что ликвидировали на севере полуострова.
Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Крыма,
– пишут в российском ведомстве около 07:30.
Около 08:00 телеграм-каналы начали утверждать, что фиксируют дым в районе бухт Севастополя. Вероятно, это дымовая завеса, которую используют оккупанты, чтобы маскировать цели или скрывать последствия поражений.
Взрывы в регионах России
- В ночь на 13 мая также было неспокойно в трех российских регионах. Взрывы слышали жители Белгородской, Курской и Липецкой области.
- Россияне заявляют, что уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и 20 беспилотников над территорией Белгородской области.
- В то же время, по словам захватчиков, 8 БпЛА было ликвидировано над территорией Курской области, а также четыре – в Липецкой области.
- Российские местные власти информировали, что вспыхнула электроподстанция в Липецкой области в Становлянском округе. Огонь отправились укрощать соответствующие службы.
- Вспыхнул пожар и в Белгородской области враждебного государства. Как сообщили местные власти, якобы горела лишь сухая трава.
- Добавим, что вечером 12 мая в России также заявляли об атаке на Белгород с помощью реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и "Ольха".
- Захватчики отмечают, что якобы сбили 12 реактивных систем залпового огня "Ольха", а также 2 – "Вампир". Один из снарядов, вероятно, попал в теплоэлектростанцию.