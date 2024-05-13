Оккупанты заявляют, что с утра сбивали над Крымом Storm Shadow и дроны

Во временно оккупированном Крыму воздушные угрозы не дают покоя россиянам. Захватчики заявляют об атаке ракет Storm Shadow и беспилотников на полуостров.

В понедельник утром, 13 мая, в минобороны вражеского государства отчитались об "успешно работе" российской ПВО в регионе. Оккупанты утверждают, что якобы сбили 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов, – информирует 24 Канал.

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Тревожное крымское утро

Из сообщений вражеских информационных ресурсов можно понять, что с раннего утра во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В частности, воздушные цели летели на город Севастополь.

По предварительной информации Кремля, на подлете к населенному пункту над морем якобы были сбиты две ракеты. Другие Storm Shadow, – захватчики заявляют, что ликвидировали на севере полуострова.

Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Крыма,

– пишут в российском ведомстве около 07:30.

Около 08:00 телеграм-каналы начали утверждать, что фиксируют дым в районе бухт Севастополя. Вероятно, это дымовая завеса, которую используют оккупанты, чтобы маскировать цели или скрывать последствия поражений.

Взрывы в регионах России