В ночь на 17 ноября обрушилась автомобильная арка Крымского моста, полностью заблокировав судоходство. Уничтожение этого сакрального для Кремля объекта – это большой удар по Путину перед переговорами с Си Цзиньпином и Трампом.

Масштабная авария лишает Кремль возможности убеждать партнеров в том, что он контролирует ситуацию. Ведь оккупанты сами превратили это сооружение в сакральный символ. Об этом в эфире 24 Канала сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Экономический джекпот для Украины

Эксперт обратил внимание на колоссальные финансовые убытки, понесенные Россией. Строительство мостового перехода обошлось бюджету страны примерно в 3,5 миллиарда долларов, регулярные ремонтные работы взяли еще 2,5 миллиарда, а потери комплексов ПВО вокруг сооружения оцениваются в 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, агрессор потратил почти 9 миллиардов долларов, безуспешно пытаясь сохранить свой ключевой объект.

Эти деньги уже никогда не пойдут на закупку микроэлектроники для российских ракет или деталей для российских дронов, которые наносят удары по украинскому тылу,

– заверил Александр Леонов.

Кроме того, перекрытие фарватера делает невозможным вывоз российских товаров и украденного украинского зерна через Азовское море, что наносит ощутимый удар по доходам Москвы.

Удар по позициям Путина перед Си и Трампом

Разрушение переправы стало для Кремля мощным ударом на международной арене, ведь инцидент произошел накануне важных встреч с лидером Китая Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Вместо демонстрации силы и стабильности диктатор вынужден оправдываться за неспособность защитить ключевую инфраструктуру.

Для Путина это чрезвычайно болезненный удар по имиджу. На переговоры с Си Цзиньпином или Трампом он выходит уже не с позиции силы, а как лидер, который не способен удержать даже собственный сакральный символ,

– отметил эксперт.

Политолог добавил, что такой провал наглядно демонстрирует союзникам и оппонентам Кремля реальную уязвимость российского режима и существенно ослабляет его переговорные позиции.

Потеря контроля и аргументы для союзников

Очередная успешная атака на Крымский мост вместе с регулярными ударами по вражеским НПЗ методично истощает способность России финансировать войну. Падение мостовой арки стало еще одним сигналом жителям оккупированного полуострова об уязвимости российской системы безопасности. Последствия поражения переправы и масштаб разрушений проанализировали и в материале об обрушении арки Крымского моста и остановке судоходства.

В то же время украинские удары уже сказываются на поставках топлива в российскую столицу: три крупнейших НПЗ, снабжающие Москву, получили серьезные повреждения. Для международных союзников использование украинских " беспилотников "Довбуш", "Вендета", "Да Винчи", а также ракет "Фламинго" и "Нептун" " стало свидетельством способности Сил обороны проводить высокотехнологичные операции и изменять баланс на фронте.

Напомним, что в результате ночной атаки 17 ноября автомобильная арка упала в воду, поэтому судоходство было парализовано. Ранее военные отмечали, что блокировка этой артерии поставит под угрозу фронт россиян на юге.