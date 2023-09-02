Пытаются напрягать ситуацию, – Гуменюк об "атаке беспилотников" на Крымский мост

Российским захватчикам ночью 2 сентября привиделась какая-то "атака неизвестными беспилотниками" на печально известный Крымский мост в оккупированной Керчи. Таким образом, оккупанты пытаются объяснить, почему нельзя использовать этот мостовой переход в военных целях.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что оккупанты также хотят напрячь ситуацию возле этого объекта, информирует 24 Канал.

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Гуменюк высказалась об "атаке беспилотниками" на Крымский мост

Наталья Гуменюк отметила, что конструкция Крымского моста на аннексированном Россией полуострове излишня. Поэтому, по ее словам, оккупанты пытаются "угадать время, когда это станет абсолютно всем очевидным".

То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры,

– отметила она.

Спикер также подчеркнула, что подтягивание резервов, пополнение запасов, которое должно было происходить именно через этот мост, не работает в том объеме, на который рассчитывали российские войска. Кроме этого, россиянам необходимо как-то оправдывать и награжденную конструкцию из подтопленных паромов, и постоянные перекрытия этого моста, и обучение, которое они там проводят.

"Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", – сказала Гуменюк.

Она также отметила, что для защиты этого перехода оккупанты пытаются затоплением плавсредств выстроить заграждения, подтопив несколько паромов связанных между собой, сплетенными сетями. Однако почему-то к ним ночью что-то может прорваться.

В заключение Гуменюк напомнила, что наши военные освобождают территорию Украины постепенно на всей ее площади, где находится враг и есть оккупированные территории. Однако как это делается, наши защитники отчитываются только тогда, когда операция имеет право на провозглашение, а сейчас это "лишь фантазии".

Что известно о ночной "атаке беспилотниками" на Крым