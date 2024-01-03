Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на губернатора Курской области, передает 24 Канал.
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Исчез свет и отопление
Губернатор заявил, о якобы какой-то "воздушной атаке". Россияне жалуются, что повреждение повлекло отключение электричества в жилых домах сразу нескольких населенных пунктов.
Работы аварийных бригад продолжаются. Пытаются подключить по резервной схеме.
Кстати, в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел прорыв теплотрассы. Так что без отопления остались 17 многоквартирных домов 14 микрорайонов.
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Утром в Белгороде работала "ПеВеО"
- Заметим, что неспокойное утро 3 января было и для жителей Белгородщины.
- В областном центре включали сирены. Взрывы раздались в Белгороде около 04:30.
- Местные жители сообщали о работе "ПеВеО".
- Кстати, воздушную тревогу в Белгороде в это утро объявляли уже дважды. Оккупанты заявляли о "ракетной опасности".